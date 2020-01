Mineração, agronegócio, tecnologia da informação, automação e inovação são algumas das apostas de setores que devem criar vagas de emprego em Minas em 2020, segundo estimativa de recrutadores. O Estado teve um saldo de cerca de 240 mil novos postos nos últimos dois anos, impulsionado principalmente pelas áreas de comércio, construção civil e indústria de transformação.

De forma geral, a mineração deve passar por uma retomada, após um ano do rompimento da barragem em Brumadinho e do aumento do preço dessas commodities.

“O preço do ouro está na melhor fase dos últimos oito, dez anos, e as mineradoras também estão contratando mais na área de segurança justamente devido aos rompimentos recentes”, avalia Fernanda Nogueira, sócia e headhunter da empresa de recrutamento executivo Tailor.

Para este ano, Fernanda Nogueira também aposta em contratações no agronegócio e na área de tecnologia.

Áreas que estão diretamente ligadas, na visão de Henrique Baião, mentor de desenvolvimento e planejamento de carreira.

“Hoje a área de tecnologia é a maior criadora de novas funções, se difundindo também para segmentos mais tradicionais da economia brasileira como o agronegócio, na qualidade e na resistência dos alimentos, por isto existe uma crescente demanda por engenheiros com foco no agronegócio”.

Henrique Baião diz que a percepção de melhoria remonta ao ritmo de crescimento anterior à crise econômica.

“Percebemos uma melhora nos níveis de otimismo dos empresários e líderes empresariais, o que nos dá uma clara ideia de que estamos vivendo um processo de retomada da economia brasileira. Entendemos que 2019 foi muito positivo, marcando de fato uma retomada dos volumes de emprego e níveis de investimento, desde 2013”.

JANEIRO

O primeiro mês do ano já deve resultar em maior abertura de vagas e também na procura do emprego. “Geralmente isso ocorre porque no começo do ano, já com novo planejamento estratégico e orçamento aprovado, as companhias retomam as contratações e criam outras a fim de preverem novas posições de trabalho para o ano fiscal que começa em janeiro”, explica Tábitha Laurino, gerente sênior da empresa de recrutamento on-line Catho.

Em 2017, janeiro ofertou 4% mais vagas do que a média anual, índice que ficou em 2% no ano seguinte. Em janeiro de 2019, a Catho registrou um aumento de 27% na procura por emprego em relação a janeiro de 2018.

Percepção que contrasta com a do economista Mario Rodarte, da UFMG. “Sazonalmente, o primeiro trimestre não é um período bom, tendo mais saída de pessoas”, diz, citando o exemplo. “Se o dinheiro não for uma urgência, recomendo utilizar esse período para se qualificar”.



O último levantamento do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) registrou desemprego de 11,2% em novembro no Brasil, número que deve cair para 10,8% este ano, segundo estimativa do Fundo Monetário Internacional

SAIBA MAIS

Em um cenário de pouco mais 1 milhão de desempregados em Minas Gerais, os candidatos às vagas de emprego precisam se diferenciar em algum aspecto para chamar a atenção do empregador. É o que afirma a sócia da empresa de recrutamento executivo Tailor, Fernanda Nogueira, que enfatiza a importância de manter contato com as empresas interessadas, o que hoje é comumente feito em redes sociais como o LinkedIn. “E nem sempre é se destacar no currículo. É também comportamental. Manter um bom relacionamento, que não se limita a só mandar mensagem para as pessoas lembrarem do seu nome. É oferecer conteúdo relevante em troca. É essencial ter boa comunicação, boa postura. Parece básico, mas nem sempre o que encontramos por aí”, alerta.

Postura que também é chave para Henrique Baião, mentor de desenvolvimento e planejamento de carreira. “O que mais importa é o seu nível de preparação para as perguntas difíceis. A forma como você se comporta dirá muito sobre o seu perfil profissional”.

A gerente sênior da Catho Tábitha Laurino recomenda pesquisar sobre o local onde você pretende trabalhar. “Estude sobre a empresa que você irá visitar, seu posicionamento no mercado, a cultura de trabalho e as abordagens aplicadas em seus processos seletivos”.