A empresária Adriane Bonato fez um post no Facebook neste sábado (23) pedindo que os fãs orem por Claudia Rodrigues. Adriane sugeriu a realização de uma corrente de oração às 18h pela saúde da comediante.



Atriz que tem esclerose múltipla está internada desde quarta-feira, 20, na Clínica São Vicente, no Rio de Janeiro. A assessoria de imprensa do local afirmou que não pode dar detalhes sobre o estado de saúde de Claudia.



Claudia Rodrigues ficou nacionalmente conhecida por suas personagens caricatas no humorístico Zorra Total, além de estrelar o seriado A Diarista, interpretando a icônica Marinete. Em 2006 ela revelou ao público que sofria de esclerose múltipla - uma doença que prejudica o funcionamento do sistema nervoso.

