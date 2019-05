O CEO da Energisa, Ricardo Botelho, recebeu na noite de ontem o prêmio Industrial do Ano, concedido pela Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (Fiemg), durante as comemorações do Dia da Indústria 2019.

À frente da companhia que desbancou a CPFL – maior empresa privada de energia elétrica do país – em uma disputa para lá de acirrada na compra das oito distribuidoras do grupo Rede, em 2014, Botelho se disse lisonjeado com a condecoração e atribuiu parte do prêmio ao bom desempenho que a Energisa tem apresentado no mercado.

“É um título bastante importante, especialmente no atual cenário econômico. Fico lisonjeado porque pessoas que já foram agraciadas contribuíram muito para o Estado e para o Brasil”, disse.

No país, 7,7 milhões de clientes são atendidos pela Energisa, apenas um milhão a menos do que a Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig).

A estatal, aliás, pode entrar no radar da energética de Cataguases, caso a privatização dela saia do papel, conforme prevê o governador Romeu Zema (Novo). “Só falamos sobre casos concretos, mas acredito que todo o país vai analisar a Cemig caso isso aconteça. E seria bom se a administração ficasse em Minas, não seria?”, pondera o executivo.

Em Minas, a Energisa atende 527 mil consumidores em 76 municípios da Zona da Mata e no Sul de Minas. Para 2019, a companhia projeta investir R$ 78,5 milhões no Estado. O montante será dedicado à manutenção, expansão e modernização das empresas. No país, a previsão de investimento gira em torno de R$ 3 bilhões ao ano.

Histórico

Com sede em Cataguases, na Zona da Mata, onde foi fundada há 114 anos, a Energisa controla 11 distribuidoras em Minas Gerais, Paraíba, Rio de Janeiro, Sergipe, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Tocantins, São Paulo, Paraná, Rondônia e Acre.

Nos últimos anos, a empresa ficou famosa por abocanhar grandes energéticas, dando início a um plano arrojado de crescimento. No fim do ano passado, por exemplo, ela arrematou a Centrais Elétricas de Rondônia (Ceron) e a Companhia de Eletricidade do Acre (Eletroacre).

Premiação

Durante a noite de ontem, o ex-ministro da Agricultura Alysson Paolinelli recebeu o título de Construtor do Progresso, e Rubens Menin Teixeira de Souza, CEO e chairman da MRV Engenharia, a medalha de Mérito Industrial da Confederação Nacional da Indústria (CNI). Além deles, outros 15 industriais foram homenageados com o Mérito Industrial.