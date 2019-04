Renda extra e horário flexível. Essa é a proposta da empresa SumUp, que está selecionando 55 consultores de vendas em Minas Gerais. O trabalho consiste na revenda de máquinas de cartão de crédito e débito da empresa. A vantagem é que o consultor poderá trabalhar no momento que quiser e conciliar o trabalho com outro emprego (e até trabalhar on-line).

A remuneração não é fixa e dependerá do desempenho individual. Conforme a SumUp, o consultor pode ganhar até R$ 130 por máquina vendida. Há também o chamado “bônus de carteira”. De acordo com a performance relacionada a novos clientes, o consultor pode receber até 0,2% sobre todas as vendas realizadas pelas máquinas de cartão que comercializou. As inscriçõespodemser feitas no site www.vendermaquininha.com.br/PR até o dia 14 de abril.

Após cadastrar as informações pessoais na plataforma da SumUp, é preciso participar de um treinamento on-line de 30 minutos e garantir a certificação no programa de consultores da empresa por meio de um teste prático de vendas.

Existem duas formas de atuação, por meio da venda on-line e pronta entrega. O consultor pode comprar as máquinas e revendê-las no ato da solicitação do comerciante. A outra forma é por meio de um link que é gerado pelo consultor onde o comerciante compra por ali e neste link é identificado que a aquisição foi intermediada pelo consultor responsável pela venda.

Expansão

Atualmente, a SumUp conta com 700 consultores de vendas e busca cerca de 1.300 novos representantes em todo o país. No mundo a empresa possui 12 escritórios e mais de mil funcionários.