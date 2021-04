As empresas brasileiras que importaram peças e insumos, principalmente, de países asiáticos devem ficar atentas. Por causa do acidente envolvendo um navio no Canal de Suez, podem ocorrer atrasos na entrega dos produtos. O alerta foi feito pelo especialista em Gestão e Logística Delmi Vicente de Carvalho, professor de Administração das Faculdades Promove.

A previsão é de que o acidente reprima entre 20 a 30 dias a produção nacional, principalmente, do setor de autopeças e da indústria química, analisa o docente. Ele lembra ainda que, desde o início da pandemia, em março do ano passado, muitas empresas já estavam sofrendo com a falta de insumos, situação que pode piorar.

O navio Even Given encalhou em 23 de março e ficou por lá, impedindo a passagem de pelo menos outrsa 400 embarcações carregadas com alimentos e combustíveis, durante seis dias. O Canal de Suez só foi liberado na última segunda-feira (29).

A rota, que liga a Ásia com a Europa e a Costa Leste americana, é responsável pelo transporte de 12% do comércio global.

Acompanhe a entrevista na íntegra: