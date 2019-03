O Governo de Minas anunciou nesta sexta-feira (8) que Dante de Matos será o novo diretor-presidente da Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais (Codemig). O nome do engenheiro foi aprovado Conselho da Codemig e a posse deve ser realizada nos próximos dias.

Graduado em Engenharia Naval pela Universidade de São Paulo (USP), Dante de Matos possui especializações pela Fundação Dom Cabral e pelo Instituto Europeu de Administração de Empresas, da França.

Matos participou de conselhos administrativos e ocupou cargos gerenciais em organizações dos Estados Unidos, África do Sul, Chile, Inglaterra e Alemanha. Foi presidente e CEO para América Latina do grupo ESAB; gerente geral da ABB Ltda, do Chile; CEO do Welding Alloys Group, da Inglaterra; vice-presidente e membro do Conselho Diretivo da empresa de engenharia Paranasa; CEO da VDL, empresa do Grupo Mercedes-Benz; presidente da Outotec Tecnologia; e vice-presidente da Voith Máquinas e Equipamentos.

Segundo o Governo, a indicação atende a todos os critérios de experiência profissional e de competências técnicas definidas pela administração do Estado. A Codemig é uma empresa pública constituída na forma de sociedade anônima e controlada pelo Governo do Estado, com o objetivo de viabilizar investimentos e, assim, estimular o desenvolvimento econômico de Minas.