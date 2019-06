Grávida do terceiro filho com Rodrigo Hilbert, Fernanda Lima não pretende desistir da ioga. A apresentadora de Amor e Sexo, da TV Globo, publicou uma foto neste sábado, 8, enquanto fazia a prática e a barriga mostra que a gestação já está bem avançada. Fernanda não revela o tempo da gravidez.



"Enquanto enxergar o pé, seguimos na ioga. Inspirando e expirando para tudo ficar bem", escreveu, na legenda da imagem no Instagram.



Fernanda Lima e Rodrigo Hilbert anunciaram que estavam esperando um bebê no fim de abril. "Estamos grávidos", dizia a legenda da foto em que aparecem Fernanda e o marido, estufando a barriga. Os dois já são pais dos gêmeos João e Francisco, de 11 anos.