Os pedidos de recuperação judicial feitos pelas empresas brasileiras aumentaram desde o início de 2021.

Dados da Serasa Experian revelam que somente de janeiro para fevereiro deste ano houve um crescimento de 83,7% nessas solicitações e, em fevereiro, o número de recuperações foi 11% maior quando comparado com o mesmo mês de 2020.

Há cinco meses os empresários brasileiros passaram a ter um suporte para manter seus negócios, é que entrou em vigor a Lei nº 14.112/2020. A principal mudança é facilitar a retomada das atividades das empresas que enfrentam dificuldades, possibilitando a manutenção dos empregos e a recuperação financeira.

O advogado Leonardo Anacleto, sócio do escritório Anacleto Rodrigues e Fontich Advogados (ARF Advogados) conversa com a repórter Maria Amélia Ávila sobre as mudanças nos pedidos de recuperação judicial no Brasil, nesta segunda-feira (28), às 17h30. A live será transmitida pelo Instagram do Hoje em Dia.