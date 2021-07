O home office passou a ser uma realidade para milhares de trabalhadores na pandemia. Mas o conceito não é apenas o trabalho em casa, mas sim todo emprego que é realizado fora da empresa.

Por isso, é importante que empregadores e funcionários saibam quais são os direitos e os deveres desta modalidade de trabalho.

No teletrabalho, modalidade de home office mais usada neste momento, o empregador exige o cumprimento aos horários, muito parecido com o modelo tradicional de trabalho.

Além disso, as empresas devem formalizar a troca de regime de trabalho por meio de acordo individual com cada colaborador, através da elaboração de aditivos contratuais, onde devem constar todas as disposições previstas na Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).

