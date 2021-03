A capital fluminense completa 456 anos nesta segunda-feira (1º), com entrega da Medalha São Sebastião do Rio de Janeiro e diploma a 18 personalidades, associações, coletivos e instituições que usaram a cultura como elemento para reduzir os impactos da pandemia de covid-19, incluindo desde criações artísticas até ajuda humanitária.

Mais de 2.800 pessoas fizeram indicações ao prêmio por meio de um formulário disponibilizado nas redes sociais da Secretaria Municipal de Cultura. A escolha foi realizada entre mais de 600 indicações para homenageados com a Ordem do Mérito Cultural Carioca 2020, maior honraria do setor da cidade do Rio. Clique aqui e veja quem a lista dos 18 homenageados.

Fotografia

A exposição online O Mar de Malta – O Rio de Janeiro marca sua identidade nas fotografias de Augusto Malta, um dos mais importantes nomes da história da fotografia brasileira, será aberta hoje (1º) para marcar o dia do aniversário da cidade, com curadoria do fotógrafo e antropólogo Milton Guran e da pesquisadora Ana Bartolo. A mostra pode ser acessada no site mardemalta.com.

Cristo Redentor

Aproveitando também a data comemorativa dos 456 anos da capital fluminense, o Santuário Cristo Redentor divulga o calendário de eventos que celebrarão os 90 anos do monumento mais conhecido do país. A festa principal está programada para o periodo de 9 a 17 de outubro próximo, na Passarela do Samba.

Bondinho

Pela primeira vez, comemorando o aniversário do Rio de Janeiro, o Bondinho Pão de Açúcar promove a campanha Carioca Maravilha, que oferecerá desconto de 60% nos ingressos regulares adquiridos via online (www.bondinho.com.br), a partir desta segunda-feira (1º). A edição especial da campanha será válida durante todo o mês de março, beneficiando pessoas nascidas na cidade e moradores do Rio de Janeiro e Grande Rio.

De acordo com a administração do Bondinho Pão de Açúcar, a ação visa a valorizar a essência e a cultura cariocas. O benefício especial é válido para o passeio completo, que começa na estação da Praia Vermelha e vai até o Pão de Açúcar. Os valores promocionais não são cumulativos com outras opções de descontos já existentes.

MAR

Reaberto ao público no último dia 11 de fevereiro, o Museu de Arte do Rio (MAR) comemora oito anos de atividades, coincidindo com o aniversário de 456 anos da cidade. Para celebrar a data, o museu oferecerá ao público entrada gratuita às quintas-feiras, durante todo o mês de março.

O museu estava fechado há 11 meses, em função da pandemia. A reabertura é uma das primeiras medidas da Organização dos Estados Ibero-americanos (OEI), à frente da instituição carioca desde janeiro, por meio de acordo de cooperação internacional firmado com a prefeitura municipal. A entidade é o primeiro organismo intergovernamental de cooperação no espaço ibero-americano e, desde 1949, trabalha em três campos de ação: cultura, educação e ciência.

Encerrando as comemorações, no dia 27 de março, uma nova bandeira será hasteada no mastro do museu, marcando o início deste novo ano para a instituição. O MAR funciona de quinta-feira a domingo, das 11h às 18h. A entrada no Pavilhão de Exposições é permitida até as 17h. Os ingressos têm valor de R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia).