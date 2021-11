A equipe que trabalhava com a cantora Marília Mendonça foi ao ginásio Goiânia Arena, neste sábado (6), ao lado do Serra Dourada, para se despedir da cantora. A banda e demais integrantes da equipe iriam se encontrar com a artista em Caratinga, no Vale do Rio Doce, para a apresentação que ocorreria na noite de sexta-feira (5).

Muito emocionados e com a camisa com a logo da cantora, parte da equipe vive um luto pela segunda vez. Isso porque muitos integrantes faziam parte da banda que acompanhava o cantor Cristiano Araújo, morto em junho de 2015, em um acidente de carro em Goiânia.

Público

Durante todo o sábado, os fãs de Marília Mendonça aguardaram para se despedir da artista. Na grande fila que se arrastava pelo estacionamento do ginásio, os fãs cantavam os sucessos de Marília, além de fazer orações.

A relação dos fãs com a cantora era de muita proximidade, pois Marília tinha um contato próximo com os fãs. Nos shows, sempre fazia o máximo para dar atenção, conversava pela janela da van. Pequenas atitudes que faziam da artista uma amiga de todo mundo.

Na fila, muitos fãs contaram aos repórteres seus contatos com a cantora. Muitos disseram já ter conversado com ela, acompanhado o início da carreira, quando Marília ainda tocava nos bares de Goiânia.