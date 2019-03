Uma comitiva do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos (MMFDH) irá prestar apoio aos familiares das vítimas do tiroteio ocorrido na quarta-feira, (13), na Escola Estadual Raul Brasil, em Suzano (SP). A equipe do governo federal deve contribuir com um plano de ações educativas que promovam uma cultura da paz e da não-violência. Atualmente, a rede pública de ensino local atende a 26 mil alunos.

As diretrizes do plano serão definidas amanhã (15), a partir de um encontro entre educadores da cidade. Segundo a assessoria de imprensa do MMFDH, a secretária nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, Petrúcia Melo, integra a comitiva e tem reuniões marcadas com o governador de São Paulo, João Dória, e autoridades locais.

“Estamos profundamente entristecidos com essa tragédia. A nossa presença será de solidariedade e apoio aos atingidos direta ou indiretamente pelo caso”, declarou a secretária.

Embora os termos do plano de ação sejam estabelecidos somente nesta sexta-feira, já foi anunciada a criação de um Centro de Apoio às Famílias, por meio do qual será oferecido atendimento psicológico aos envolvidos na tragédia. O serviço, informou o governo federal, será mantido a partir de uma parceria firmada com universidades públicas.

Durante o ataque, dez pessoas morreram e 11 ficaram feridas. Os atiradores foram identificados como Luiz Henrique de Castro, 25 anos, e Guilherme Taucci Monteiro, 17 anos, ambos ex-alunos da instituição.

O velório coletivo das vítimas é hoje na Arena Suzano, no Parque Max Feffer. Conforme apurou a Agência Brasil, Anderson Carrilho de Brito, 15 anos, um dos sobreviventes, encontra-se em estado grave de saúde. Ele recebe cuidados na Unidade de Terapia Intensiva do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (HC/FMUSP). Outras quatro pessoas permanecem internadas e dois jovens apresentam quadro de saúde estável.





