Com comentários ácidos em algumas situações, Erick Jacquin dividiu opiniões na noite de terça-feira, 29, durante o episódio de MasterChef - A Revanche.



Nesta nova temporada do reality, os competidores precisam recriar os pratos responsáveis por suas eliminações em outras participações no programa.



Sabrina Kanai, eliminada na segunda edição do reality, estava entre as que tiveram uma segunda chance. Mas não agradou: ao preparar uma rã com molho, ela decepcionou Jacquin e, ao ouvir as críticas do chefe francês, confessou que iria chorar.



Ele então foi duro ao respondê-la: "Pode chorar, você merece". A atitude de Jacquin dividiu opiniões nas redes sociais. Teve quem achou engraçado, outras pessoas foram contra a fala do jurado.



"A dó que eu fiquei da Sabrina depois desse 'pode chorar, você merece' não está escrita", comentou uma mulher no Twitter. "Eu me encolheria ali no chão na hora, desabaria e só sairia dali carregada", afirmou outra. "Mais destruída que eu, só a Sabrina com as críticas que recebeu", brincou uma internauta.