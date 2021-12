Milhares de jovens estão à espera do resultado do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), previsto para fevereiro do ano que vem, para tentar uma vaga na tão sonhada universidade. Enquanto há candidatos que já sabem a carreira que irão seguir, outros se veem às voltas em escolher a profissão certa para eles.

O desafio é imenso já que uma decisão errada pode ter consequências no futuro, como insatisfação no trabalho. Pesquisa divulgada pelo aplicativo Survey Monkey aponta que nove a cada dez pessoas estão infelizes profissionalmente.

Para auxiliar estudantes nessa tarefa, Leonardo Libman, sócio-fundador e CEO da Seren, edtech brasileira desenvolvedora da metodologia de ensino baseada na experimentação vocacional, será o entrevistado do “Hoje em Dia ao Vivo” desta terça-feira (7), às 19h, no Instagram do Hoje em Dia.

Durante o bate-papo com a editora-adjunta Renata Galdino, o especialista vai pontuar os erros mais comuns dos jovens na hora de escolher a profissão e como evitá-los.

Você pode participar enviando perguntas para Leonardo Libman.

