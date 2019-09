A BMW amplia a oferta da nova geração do sedã Série 3 com a versão 320i, que estreia em quatro configurações. Montado na planta catarinense de Araquari, o modelo tem preços que variam entre R$ 187.950 e R$ 217.950. Segundo a BMW, o valor inicial faz parte de uma ação promocional que dá desconto de R$ 8 mil no preço de tabela da versão.

A opção de entrada, a 320i Sport chega com pacote farto que inclui ar-condicionado digital de três zonas, ajuste elétrico do banco do motorista, assistente de estacionamento, monitor de pressão dos pneus (do tipo Run-Flat), serviço de atendimento remoto, faróis em LED, assim como sistema multimídia, bancos em couro sintético e acabamento em alumínio. As rodas são aro 18.

Um degrau acima, a versão Sport GP estreia por R$ 199.950 e acresce itens como teto solar, multimídia com Apple CarPlay, sistema de som HiFi, assistente pessoal, dentre outros. Já a versão M Sport (R$ 217.950) conta com rodas aro 19, controle de cruzeiro adaptativo, sistema de áudio Harman Kardon e suspensão esportiva M Sport.

Para todas as versões, o 320i é equipado com motor turbo 2.0 de 184 cv e 30 mkgf de torque. O pico de força é obtido já a 1.350 rpm e se mantém até 4 mil giros. A transmissão automática é de oito marchas e a tração é como deve ser, traseira. Segundo a marca, o sedã acelera de 0 a 100 em 7,1 segundos e tem velocidade máxima de 240 km/h.

Além do desconto de R$ 8 mil, a campanha de vendas do 320i ainda conta com plano de financiamento em 24 meses com juros de 1% ao mês. Outra opção é o plano Sign & Go, com entrada de R$ 59.990, mais 24 parcelas mensais de R$ 2.717 e parcela final de R$ 93.975, no vigésimo quarto mês.

De acordo com a marca, fica assegurada a garantia de recompra do concessionário ao término do contrato, caso seja de interesse do proprietário.

Historicamente o Série 3 disputa mercado com os conterrâneos Audi A4 e Mercedes-Benz Classe C. A versão 320i Sport atua no flanco onde se posicionam versões como C180 Avantgarde 1.6 e o A4 Prestige 2.0, mas correm por fora modelos como Passat e Honda Accord.

Se os 184 cv não são suficientes para inspirar o amigo a investir no Série 3, a marca alemã ainda conta em seu catálogo com o 330i M Sport. Lançada em março, a versão passou por revisão, que elevou a potência do motor B48 2.0 de 245 para 258 cv, além de elevar o torque para gratos 40,8 mkgf.

A caixa é a mesma de oito marchas do 320i, assim como a tração nas rodas traseiras. Já o preço é de R$ 270 mil.