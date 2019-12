Interessados se especializar em Poder Legislativo e Políticas Públicas, por meio da Escola do Legislativo, poderão se inscrever 20 de janeiro a 7 de fevereiro. Serão oferecidas 40 vagas, sendo 20 para servidores e 20 para o público externo com formação em ensino superior. A entidade, da Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG), tem o objetivo contribuir para a formação técnica e política de agentes públicos e da sociedade em geral.

A capacitação será ofertada no período de 6 de março de 2020 a 17 de dezembro de 2021, totalizando uma carga horária de 384 horas, distribuídas em 16 disciplinas.

Quem quiser se matricular no curso deve apresentar na Escola (av. Olegário Maciel, 2.161) ficha de inscrição impressa e preenchida, foto 3×4, currículo, preferencialmente o Lattes, e cópia do documento de identidade e do comprobatório do curso de graduação. Os originais devem ser levados para conferência. Veja mais aqui.

De acordo com a ALMG, o objetivo do curso é formar profissionais qualificados para a atuação ou interação com o Poder Legislativo, auxiliando no processo de formulação, implementação, acompanhamento e avaliação de políticas públicas.

O processo seletivo acontecerá no dia 12 de fevereiro de 2020, das 14h às 17h. Os candidatos deverão participar de uma prova, que consiste em uma questão dissertativa baseada no texto “A dimensão social da cidadania”, de Bryan R. Roberts. O resultado será publicado no dia 21 de fevereiro. A mensalidade do curso é de R$ 360.

Confira como o curso é dividido:

- Treze disciplinas com encontros semanais, às sextas-feiras, das 14 às 16 horas e das 16 às 18 horas;

- Duas disciplinas concentradas em quatro dias consecutivos, no final de julho de 2020 e de julho de 2021;

- Uma disciplina semipresencial – Orientação Metodológica para TCC –, composta de 22 horas no ambiente de educação a distância da Escola do Legislativo e de 2 horas presenciais, em datas a serem definidas com a turma.