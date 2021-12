A Fiat é líder de vendas em 2021. A marca italiana retomou o alto do ranking de vendas em um dos períodos mais conturbados e desafiadores para a indústria do automóvel. Os efeitos da pandemia do Covid-19 geraram um efeito dominó que tem castigado diversos setores da economia, entre eles o automobilístico.

Fornecedores foram impactados mundo afora, o que gerou uma crise de insumos que paralisou linhas de montagem em todo o globo. A chamada “crise dos condutores” foi apenas um dos setores da cadeia produtiva prejudicados pela pandemia.

Mesmo assim, a Fiat saiu de 16,5% de participação em 2020 para 22,2%, no acumulado entre janeiro e dezembro de 2021. E não se trata de um ganho percentual devido ao baixo desempenho dos rivais. A italiana produziu e vendeu mais em 2021.

Para se ter ideia, em 2020 a marca líder de vendas emplacou 338,5 mil unidades, segundo a Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave). Este ano a Fiat já acumula 395,5 mil licenciamentos, sem considerar o desempenho de dezembro. Ou seja, ganhou participação pela capacidade de produção.

Por falar em produção, a Fiat foi uma das marcas menos impactadas pela crise dos semicondutores. A Stellantis, grupo que abarca Fiat e outras 14 marcas, conseguiu manter o abastecimento de componentes para as linhas de montagem. Nessa toada, a Fiat ganhou terreno. A reboque, também fechará como líder de vendas na América do Sul, com participação acima de 14%.

Estrutura

Mas o ganho de mercado se deve a alguns fatores que vão além da capacidade de entregar insumos. A planta da Stellantis de Betim é uma das protagonistas desse processo de retomada. A fábrica, inaugurada em 1976, se tornou a principal unidade da marca italiana. E hoje, mesmo num grupo com 15 marcas e unidades espalhadas pelo mundo, Betim ainda é a maior fábrica do grupo e uma das maiores do mundo.

No entanto, não basta ter capacidade fabril elevada. Betim se tornou um dos pilares da estratégia da Stellantis e, claro, da Fiat. A fábrica é capacitada para desenvolver um produto do zero e finalizá-lo sem a necessidade da realização de etapas em outras unidades ao redor do mundo.

“Há 45 anos, a Fiat iniciou suas operações aqui em Betim e começou a produzir automóveis que agradaram o consumidor de todo o Brasil. Investimos muito, inovamos sempre e impulsionamos a instalação de dezenas de fornecedores no entorno de nossa fábrica. Como resultado, consolidamos um extenso e diversificado parque industrial automotivo, conquistamos a liderança do mercado brasileiro e sul-americano e empregamos milhares de pessoas que desenvolveram seus talentos e são hoje nosso grande diferencial”, aponta o presidente da Stellantis para a América do Sul, Antonio Filosa.

Centro de estilo

Hoje, a fábrica conta com centro de desenvolvimento de produtos, que faz parte de um centro de análise de mercado, onde são definidos os rumos de novos produtos. O Design Center permite que o time local converta as especificações do novo produto em um design final.

Esse design e suas características são levadas para a engenharia. Lá são definidos os parâmetros que tornam aquele conceito viável. Tudo é criado em ambiente computacional e validado em simulações que representam situações reais de uso, como comportamento da suspensão no solo, ruídos emitidos e até fatores climáticos.

Depois disso, são construídos os protótipos para validar o que a computação já tinha previsto. Eles entrarão nas câmaras de calor, câmaras frias e tudo mais que reproduz as condições de uso que o veículo enfrentará durante a vida útil.

Quando o carro fica pronto, basta fazer o teste de colisão, lá dentro da fábrica mesmo, onde funciona um laboratório específico para essa finalidade. Ou seja, da ideia ao carro pronto, é possível fazer tudo nas instalações de Betim.

“O salto da Fiat foi dado em 2001, com a inauguração do Centro de Pesquisa e Desenvolvimento Giovanni Agnelli. Até então, fazíamos poucas etapas do processo de desenvolvimento de um veículo. Mas conseguimos acumular conhecimento e experiência, que nos tornaram capazes de desenvolver e projetar veículos a partir do zero”, explica o responsável pelo Tech Center Stellantis South America, Marcio Tonani.

Ou seja, com todo processo de desenvolvimento de produto concentrado na planta mineira, a Fiat tem sido capaz de entender a demanda de mercado e responder com rapidez. A fábrica não atua apenas no desenvolvimento para modelos Fiat. Betim tem sido protagonista na elaboração de novos produtos da Stellantis, como o Jeep Commander, assim como o novo Citroën C3, dentre outros modelos que atenderão ao mercado brasileiro, latino e até mesmo para outros continentes.

Betim atua diretamente com a moderna planta de Goiana (PE), de onde saem os modelos Fiat Toro, assim como os SUVs Renegade, Compass e Commander, da Jeep. A planta pernambucana conta com o que há de mais moderno em conceito de linha de montagem. Compacta, iluminada e automatizada, só em 2021, a unidade foi responsável pelas vendas de mais de 200 mil unidades, sendo 65 mil apenas da Toro.

