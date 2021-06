Temperaturas mais frias, banhos mais quentes. Com a chegada do inverno, a pele começa a ficar mais seca. Por isso, é preciso aumentar os cuidados nesta época do ano. Beber bastante água, reduzir a temperatura do chuveiro e não esquecer do uso de hidratantes são algumas dicas.

A esteticista e coordenadora do curso de Cosmética e Estética das Faculdades Promove, Lilian dos Santos Oliveira, conversa com a repórter Maria Amélia Ávila sobre os cuidados que devem ser tomados com a pele nesta época do ano, nesta quarta-feira (16), às 17h30. A live será transmitida pelo Instagram do Hoje em Dia.