As infecções por coronavírus na Itália ainda não atingiram seu pico, disse o chefe do Instituto Superior de Saúde do país, Silvio Brusaferro, nesta sexta-feira (27), um dia após mais de 6.150 pessoas terem resultado positivo e 712 morrerem em um período de 24 horas em razão do vírus.

"Nem atingimos o pico nem ultrapassamos", disse Brusaferro em entrevista coletiva.

Ele afirmou, no entanto, que há "sinais de desaceleração" no número de pessoas infectadas, sugerindo que o pico pode não estar muito longe, após o qual novos casos devem mostrar uma tendência visível de queda.

"Quando a queda começar, se vai ser acentuada, depende do nosso comportamento", disse Brusaferro, referindo-se à intensidade com que os italianos continuarão a respeitar as restrições de um confinamento imposto pelo governo.

