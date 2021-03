A especialista agropecuária da Emater-MG em Andradas, no Sul de Minas, engenheira agrônoma Maria Neusa de Carvalho, considera que as mulheres estão cada dia mais conscientes em relação às oportunidades para agregar mais valor à propriedade rural. “Temos percebido que quando a gente consegue inserir essas mulheres nesse contexto de despertar para a agregação de valores e em relação às oportunidades, a propriedade avança”, conta.

Maria Neusa conta que na Cooperativa de Agricultores Familiares de Poço Fundo e Região (Coopfam), dirigida também por uma mulher, foi criada uma certificação para os cafés produzidos pelas próprias mulheres, onde as agriculturas recebem uma quantia maior devido à agregação de valor ao produto.

“Esse café feminino foi o mais vendido durante os jogos olímpicos no Brasil em 2016. A mulher efetivamente está envolvida no processo produtivo, tanto na escolha da variedade quanto na parte técnica. Essa cooperativa tem um trabalho com mulheres muito diferenciado. Cada dia mais é preciso dar visibilidade e valorizar o trabalho das mulheres rurais”, salienta.

Financiamento

As agricultoras e agricultores familiares interessados em fazer um financiamento agropecuário podem procurar ajuda no escritório local da Emater-MG de seu município. A empresa de extensão rural tem uma parceria com o Banco do Brasil, que facilita o acesso do produtor ao crédito rural.

