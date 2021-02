As ações da Petrobras registraram alta de até 10% no início da sessão da Bolsa de Valores desta terça-feira (23), depois de uma queda de cerca de 21%. A baixa no valor começou na última sexta-feira após o presidente Jair Bolsonaro anunciar a troca do presidente da estatal, o general da reserva Joaquim Luna e Silva, diretor-geral da Itaipu Binacional, no lugar de Roberto Castello Branco.

Hoje as expectativas estão em relação à reunião do Conselho de Administração da Petrobras. Os 11 conselheiros devem examinar o pedido do governo de realização de Assembleia Geral Extraordinária para discutir os próximos passos da companhia e votar a indicação do novo presidente.

O diretor de estratégia da Belo Investment Research, Rafael Foscarini, conversa com a repórter Maria Amélia Ávila, nesta terça-feira, às 17h30, sobre as repercussões das mudanças na Petrobras no Brasil e no mundo. A live será transmitida pelo Instagram do Hoje Em Dia.