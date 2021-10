A redução no preço do minério de ferro, principal item da produção e da exportação mineral, pela constante pressão da China, não abalou os resultados do setor. A demanda global por commodities minerais deve continuar em expansão, ou pelo menos estável. A expectativa é que a produção deverá se manter crescente, contribuindo para a recuperação da economia, na avaliação do Instituto Brasileiro de Mineração (IBRAM).

Agora o setor prevê expansão seguindo a Agenda ESG (do inglês Environmental, Social and Governance), que envolve práticas ambientais, sociais e governança.

Esses três fatores juntos identificam o Índice de Sustentabilidade e Impacto Social de empresas, razão pela qual estão sendo discutidos por grandes empresas em todo o mundo.

O diretor-presidente do Instituto Brasileiro de Mineração (IBRAM), Flávio Ottoni Penido, conversa com a repórter Maria Amélia Ávila sobre os desafios do setor de mineração, nesta quarta-feira (6), às 17h30.

A live será transmitida pelo Instagram do Hoje em Dia.

