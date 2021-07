O período em que as academias de ginástica ficaram fechadas foi difícil para os amantes de musculação. Segundo uma pesquisa do Ministério da Saúde, esse tipo de exercício físico é o segundo mais praticado no Brasil.

Para tentar compensar o tempo que ficaram em casa sem atividade física, muitas pessoas estão adotando alternativas perigosas, como o uso de anabolizantes.

Esse tipo de reposição hormonal é uma droga derivada dos hormônios androgênicos, conhecida, principalmente, pelos efeitos que causa nos músculos - hipertrofia muscular.

Mas o uso de anabolizantes pode fazer efeito contrário e provocar crescimento das mamas, redução dos testículos, disfunção erétil e diminuição dos espermatozoides.

O presidente da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia – Regional Minas Gerais (SBEM-MG) – Rodrigo Lamounier, conversa com a repórter Maria Amélia Ávila sobre os riscos do uso indevido e sem prescrição médica dessas substâncias, nesta segunda-feira (12), às 17h30. A live será transmitida pelo Instagram do Hoje em Dia.