Fernando Meirelles, head de pesquisa do Instituto Quaest, empresa mineira especializada em pesquisa e consultoria política, conversa com a repórter Maria Amélia Ávila, durante uma live transmitida pelo canal do Instagram do Hoje em Dia.

O profissional vai tratar das projeções das pesquisas sobre intenção de voto na capital mineira para o primeiro turno, realizado neste domingo.

Para acompanhar, clique aqui.