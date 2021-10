Com o aumento da expectativa de vida da população brasileira, aproveitar a terceira idade com tranquilidade e estabilidade financeira é o projeto de muita gente. Além de ter dinheiro para pagar as contas do mês, viajar e apreciar essa fase da vida, depois de longos anos de trabalho. Mas para que isso seja possível, é importante se programar.

Quem começou a pensar no assunto somente às vésperas da aposentadoria vai precisar de um esforço maior. De acordo com o contador e especialista em finanças, Robson Evangelista, nunca é tarde demais para começar a guardar dinheiro. “Sempre é tempo de poupar e se planejar, mas deixar para depois significa que a pessoa vai precisar compensar o dinheiro que poderia ter sido guardado antes e, claro, os juros que deixaram de se acumular ao longo dos anos,” explica.

Evangelista ainda esclarece que quem está na fase de pré-aposentadoria (entre os 12 a 24 meses que antecedem o benefício) tem estabilidade de emprego e pode aproveitar esse período para juntar economias. “Estabilidade no emprego é uma situação em que o trabalhador não pode ser dispensado sem justa causa. Em outras palavras, durante esse período, não pode ocorrer rescisão do contrato de trabalho. Eu recomendo aproveitar para guardar tudo o que for possível”, orienta o especialista.

A seguir, Robson Evangelista enumera dicas importantes para quem está quase na hora de se aposentar. Confira:

1 - Planeje-se com antecedência - Antes de entrar com o pedido da aposentadoria, é necessário verificar se o valor do benefício naquele momento contempla todos os gastos necessários para sustentar seu padrão de vida e o de sua família. Custos básicos como saúde e moradia devem ser calculados, para evitar transtornos, principalmente quando o aposentado estiver sem condições de trabalhar para buscar complemento da renda.

2 - Estabeleça objetivos e guarde dinheiro - Nem sempre é possível se sustentar com o valor pago pelo INSS. Defina seus objetivos para depois da aposentadoria. Na maioria das vezes, é necessário poupar uma quantia mensalmente, evitando gastar com itens supérfluos.

3 - Conheça as regras do INSS – É comum encontrar pessoas que não sabem como funciona o INSS. Alguns tópicos pouco conhecidos são importantes para o contribuinte. Um exemplo é o caso dos trabalhadores autônomos, que devem contribuir através do recolhimento como contribuinte individual para ter acesso à aposentadoria.

4 - Fique atento às novas regras de aposentadoria – Robson Evangelista alerta que a Reforma da Previdência, ocorrida em 13 de novembro de 2020, modificou bastante as regras e os cálculos de benefícios do INSS. Uma das alterações aumentou a idade para que as mulheres tenham direito à aposentadoria, que a partir de 2023 será de 62 anos. Os homens continuam tendo o direito aos 65 anos e pelo menos 15 anos de contribuição. Para homens que tiverem seu primeiro vínculo após a reforma, a exigência de tempo mínimo passou para 20 anos de contribuição.

5 - Pense em diversificar seus investimentos - Se deixou você deixou para a última hora, vai incorrer em mais sacrifícios e pensar em diversificar suas aplicações. Segundo Evangelista, o Brasil tem uma cultura enraizada de poupança e previdência privada, mas há outras boas opções como Tesouro Direto e demais investimentos atrelados à Selic, IPCA e taxas pré-fixadas. “O Tesouro Direto é outra boa opção, já que investimentos em títulos públicos apresentam risco extremamente baixo e podem garantir boa rentabilidade em menor período”, diz.