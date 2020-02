O governo de Minas abriu nesta terça-feira (11) inscrições para uma vaga de chefe da Unidade de Atendimento em Recursos Humanos, da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag). Os interessados devem se candidatar no site (clique aqui) do Transforma Minas até o dia 28 de fevereiro, às 11h59, conforme horário de Brasília. A remuneração é de R$ 5.610,00, além de benefícios, como auxílio-refeição de R$ 47 por dia útil trabalhado.

Vaga será para chefe da Unidade de Atendimento em Recursos Humanos, da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag)



Alguns requisitos são desejáveis para a função. Entre eles experiência e conhecimento em gestão de call center, prática com o Pacote Office, entendimento em gestão de pessoas e compreensão da legislação do servidor público estadual. Já as atribuições à vaga são planejamento, acompanhamento e realização de atendimento presencial e eletrônico das solicitações recebidas pelos servidores e das unidades de recursos humanos dos órgãos, autarquias e fundações do Poder Executivo.



Além disso, é de responsabilidade do cargo acompanhar e monitorar indicadores de qualidade do atendimento prestado, consolidar dados e informações estratégicas relativas ao atendimento e, dessa maneira, subsidiar melhorias na política de gestão de pessoas. O chefe da Unidade de Atendimento em Recursos Humanos, que é ligado à Subsecretaria de Gestão de Pessoas da Seplag, também precisará gerir os sistemas informatizados abrangidos em suas competências.



Outras informações para a vaga podem ser acessadas neste link.



Transforma Minas



O Transforma Minas é um programa de gestão de pessoas por mérito e competências para preenchimento de posições estratégicas e cargos de liderança no governo do Estado. Em 2019, 165 candidatos foram selecionados para vagas de subsecretários, superintendentes ou diretores, entre outros.

Leia mais:

Procura trabalho? Sine oferece vagas de emprego em BH com salários de até R$ 3 mil