A Controladoria Geral do Estado (CGE) está com uma oportunidade de emprego aberta para o cargo de controlador setorial para atuar na Escola de Saúde Pública do Estado de Minas Gerais. As inscrições podem ser feitas até 11h59 de segunda-feira (28) pelo site do programa Transforma Minas. O salário é de R$ 5.610, acrescido de R$ 47 diários de vale-refeição.

Na descrição da vaga, há a exigência de ensino superior completo nas áreas de Contabilidade, Administração, Economia, Direito, Gestão Pública ou afins. Pede-se também experiência técnica comprovada mínima de três anos nas áreas de Auditoria, Correição Administrativa e/ou Transparência no âmbito da Administração Pública.

O cargo é de 40 horas semanais, com dedicação exclusiva – com exceção de atividades de licenciatura.

