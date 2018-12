Faltando quatro dias para acabar o ano, o governo de Minas confirmou que o 13° salário dos servidores, de fato, não será pago neste ano e, portanto, ficará a cargo da próxima gestão. A informação partiu da Assessoria de Relações Sindicais nesta sexta-feira (28).

De acordo com o órgão, apesar de todos os esforços financeiros realizados não foi possível viabilizar o pagamento no exercício de 2018 e nem mesmo a divulgação do escalonamento.

"Foi aguardado até o último momento um crédito de R$ 200 milhões, por parte do Governo Federal, referente à 'compensação financeira em função da perda de receita decorrente da desoneração de ICMS sobre exportações de bens e da concessão de créditos nas operações anteriores', aprovada no Congresso Nacional (PLP 511/2018)", informou, por meio de nota.

O comunicado ainda informa que o Governo Federal afirmou que este crédito só será repassado em 2019 e que também houve outra frustração de recursos com o leilão da securitização das dívidas, "que não obteve oferta com o desconto permitido" e que "com isso, o Estado estima que deixou de arrecadar cerca de R$ 500 milhões".

Ainda conforme o Executivo, estes valores somados permitiriam ao Estado o pagamento de parte do 13° salário de todos os servidores estaduais, ativos e inativos, em 2018.

Quanto o pagamento dos salários do mês de novembro, que é pago em dezembro, ele está sendo efetuado nesta sexta-feira (28).

Leia mais:

Retrospectiva 2018: veja fatos que marcaram a economia

Comece 2019 no azul: planejamento ajuda a quitar contas de janeiro e a aliviar sufoco

Adiada pela 3º vez, escala de pagamento do 13º será divulgada na sexta-feira