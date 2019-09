O estado de saúde do professor que foi esfaqueado por um aluno de 14 anos, no Centro Educacional Unificado (CEU) Aricanduva, na zona Leste da capital paulista, é considerado grave, porém estável. Segundo informações da Secretaria Estadual de Saúde, ainda não se sabe se o professor será operado. O aluno do sétimo ano, estava em sala de aula, quando saiu, encontrou o professor no corredor e o golpeou. Ao voltar para a sala e contar aos colegas o que havia feito, ele também teria se ferido.

Segundo nota da prefeitura, o professor foi socorrido no Pronto-Socorro Municipal Jardim Iva e encaminhado para o Hospital Estadual da Vila Alpina. O aluno foi socorrido no Hospital das Clínicas.

“A direção do CEU suspendeu as atividades de hoje na unidade. Equipes de saúde estão no local realizando atendimento psicológico dos estudantes, professores e servidores”, diz a nota.

