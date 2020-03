Para definir estratégias de enfrentamento e prevenção à pandemia de coronavírus (Covid 19) no estado e dialogar com empresas dispostas a ajudar no combate à doença, o Governo de Minas Gerais montou uma força-tarefa que irá atuar na arrecadação voluntária de doações da sociedade civil. O grupo é composto por representantes da Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG), da Coordenadoria Estadual de Defesa Civil (Cedec), do Serviço Social Autônomo (Servas) e do Gabinete Militar do Governador (GMG).

Contribuições já podem ser feitas por meio do Portal MG

As contribuições já podem ser feitas por meio do Portal MG, na aba “Covid-19 - doe aqui”. A articulação ocorre em um momento em que o Estado recebe diversas ofertas de ajuda financeira e material por parte de grandes empresas que atuam em Minas Gerais. A medida foi anunciada pelo governador Romeu Zema junto à criação de 800 novos leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI), parte de um hospital de campanha que será instalado no Expominas, em Belo Horizonte, para atender pessoas com suspeita do novo coronavírus.

“Estamos recebendo muita solidariedade de empresas, entidades e pessoas que gostariam de fazer contribuições para combatermos a pandemia em Minas Gerais”, disse o governador, durante coletiva de imprensa na tarde de terça-feira (24/3). Nesta quarta-feira (25/3), o processo que desburocratiza o trâmite da doações foi publicado no Diário Oficial do Estado.

Para a secretária-adjunta da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag), Luísa Barreto, a ferramenta busca atender uma demanda dos mineiros, que têm se colocado à disposição do Governo de Minas para ajudar a enfrentar esse momento de crise. “Temos, hoje, diversas perspectivas de doação. Desde materiais e equipamentos médicos, como insumos tecnológicos, até tantos outros itens que podem nos auxiliar neste momento. Por isso, é fundamental que se reduza a burocracia para essas doações”

Podem colaborar com a campanha pessoas físicas ou jurídicas que queiram ajudar. Os interessados devem entrar em contato por meio do link https://www.mg.gov.br/conteudo/geral/covid-19-doe-aqui, no Portal MG. A força-tarefa também está disponível para tirar dúvidas no e-mail defesacivil@defesacivil.mg.gov.br.

Doações

A frente de trabalho irá receber tanto materiais de prevenção ao contágio pelo coronavírus, quanto arrecadações financeiras para compra de insumos e equipamentos hospitalares, como explica o representante da Defesa Civil, major Marcelo Vilas Boas. “Vários empresários entraram em contato com o Governo para oferecer auxílio, então, montamos essa força-tarefa para entendermos quais são as necessidades específicas da Saúde e dos demais setores para direcionarmos melhor os esforços e os valores”, afirma.

A SES está preparando uma lista com materiais e especificações de acordo com as normas hospitalares, que será repassada aos interessados. O major ressalta que empresas de diversos setores podem participar da iniciativa. “Reconhecemos a grande importância desse gesto solidário em um momento de pandemia”, afirma.

Como funciona

Acessando o Portal MG, o interessado em realizar a doação preenche um formulário com nome e e-mail para contato. Nesse momento, já é possível inserir informações como discriminação dos itens a serem doados, valor estimado, local de retirada (em caso de bens), entre outras.

Caso esses dados não sejam informados no cadastro inicial, a área responsável pelas doações no Estado irá entrar em contato com o interessado e direcionar a doação dentro do Executivo estadual.

Para doação de recursos, será emitido um Documento de Arrecadação Estadual (DAE) pela Secretaria de Estado de Fazenda (SEF) para pagamento.

Leia mais:

Governo recebe doação de 25 mil máscaras de prevenção ao coronavírus