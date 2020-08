Neste segundo semestre, o Governo de Minas deve anunciar uma série de ações que devem simplificar a burocracia para pequenos e microempresários. “Quem conhece um pequeno empreendedor sabe que muitas vezes o Estado é quem atrapalha, atrasa e complica a vida de quem quer produzir. Temos que acabar com esse círculo vicioso que só fez crescer nos últimos anos”, disse o governador Romeu Zema, durante live de lançamento do programa Desenvolve Minas, na manhã desta sexta-feira (14).

O governador não adiantou quais serão as mudanças feitas nas exigências burocráticas do Estado, mas afirmou que algumas “obrigações acessórias deixaram de ser necessárias”, após ações feitas em sua gestão. Uma delas foi investir mais na digitalização dos processos. A redução na burocracia para a iniciativa privada foi uma das principais pautas de Zema durante a campanha de 2018.

Zema foi convidado pela Associação Mineira de Municípios (AMM) para falar no lançamento oficial do Desenvolve Minas, programa de cooperação entre várias entidades para fortalecer o trabalho de pequenos empreendedores no interior do Estado. A iniciativa tem como principal parceiro o Serviço Brasileiro de Apoio a Micro e Pequenas Empresas (Sebrae).

Criado a partir da assinatura de um contrato em dezembro do ano passado, o Desenvolve Minas tem o objetivo de fortalecer o empreendedorismo no Estado, oferecendo cursos de capacitação e orientação aos pequenos e microempresários, em especial do agronegócio.

Inicialmente, o programa aconteceria de maneira presencial, mas por causa da pandemia de Covid-19, as ações devem ser realizadas de maneira virtual. “Inicialmente, iríamos às 4 regiões da AMM, levando cursos, palestra e workshops, oeferecendo suporte jurídico e contábil para as empresas se estruturarem, mas fomos acometidos pela pandemia e fizemos um redesenho”, explicou o presidente da AMM, Julvan Lacerda, prefeito de Moema.

Segundo ele, a intenção é unir a capilaridade do trabalho desenvolvido pela associação de municípios com a expertise do Sebrae (já presente em 55 cidades do Estado). “Os municípios estão sendo muito impactados pela retração econômica e precisamos fomentar especialmente o trabalho do pequeno produtor”, explicou.

O diretor técnico do Sebrae, João Cruz, explicou que a pandemia afetou profundamente os pequenos negócios em todo o Estado. Segundo ele, foram perdidos 75 mil postos de trabalho e houve um crescimento de 6% no número de fechamento de micro e pequenas empresas. “É uma crise sem precedentes e, para vencê-la, precisamos de esforços de todos”, afirmou o diretor, acrescentando que as estratégias vão levar em conta as demandas microrregionais.

Leia mais:

Minas confirma 97 mortes por Covid-19 em 24 horas; agora são 3,9 mil óbitos