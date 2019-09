O setor de serviços, que engloba transportes, restaurantes, bares e outros, registrou alta de 0,7% no acumulado de 12 meses terminados em julho em Minas. O resultado indica leve estagnação, mas interrompe um cenário negativo. Na avaliação de especialistas, o fato de o consumo ainda estar fraco faz com que o segmento ainda não tenha força suficiente para sair da crise. “Mas o índice de 0,7% já esboça uma melhora”, afirma o coordenador do curso de Economia do Ibmec, Márcio Salvato.

O subsetor “serviços prestados à família”, que engloba restaurantes, por exemplo, apresentou queda de -1,1% nos últimos 12 meses terminados em julho. Conforme o especialista, o desemprego em alta e a desconfiança do trabalhador ainda afetam o quadro econômico.

Em contrapartida, os serviços de informação e comunicação registraram elevação de 1,5% na mesma base de comparação. “Como as empresas estão investindo mais e estão mais confiantes, elas estão contratando mais serviços, como aqueles de telecomunicações e tecnologia da informação, por exemplo”, diz Salvato.

Devido ao quadro pregresso atravessado pelo setor de alimentação fora do lar em Minas Gerais, que chegou a fechar 30% dos estabelecimentos em 2015, o presidente da Associação Brasileira da Indústria de Bares e Restaurantes em Minas Gerais (Abrasel), Ricardo Rodrigues, comemora a alta de 0,7%.

“Se não cair mais neste ano, vamos comemorar. Estamos assim desde 2015. O objetivo é recuperar o setor aos poucos. Para o ano que vem já esperamos um cenário melhor”, diz Rodrigues.

Ele explica que desde 2015 houve uma recomposição de aproximadamente 25% no número de casas fechadas. “Muitas abriram no mesmo lugar, mas com outros donos. Outras começaram do zero”, explica.

O empresário do setor Lucas Brandão vivencia, ao mesmo tempo, as dificuldades de manter uma casa tradicional aberta e de abrir um novo estabelecimento. Ele, que é proprietário do Agosto Butequim há 13 anos, no Prado, inaugurou neste ano a Pizzaria Panorama, no Floresta.

“O Agosto Butequim é muito tradicional. Nossa previsão é a de fechar o ano com faturamento igual ao do ano passado. Se estiver um pouco abaixo, ainda será aceitável. Enquanto isso, complementamos a renda com a Pizzaria Panorama que, por ser novidade, tem registrado bons números”, explica Brandão.