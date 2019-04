O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ameaçou nesta terça-feira (2) fechar a fronteira com o México por causa do fluxo imigratório, se necessário. Segundo ele, isso certamente teria um peso econômico negativo, mas na opinião dele a segurança é mais importante que o comércio.



Trump insistiu que o Congresso americano deve aprovar mudanças no sistema imigratório, de modo a garantir maior segurança na fronteira. Segundo ele, o sistema imigratório americano atual é "o mais estúpido do mundo", com estratégias como por exemplo prender e soltar ilegais antes de uma audiência que pode demorar muitos meses e na qual muitos imigrantes não comparecem. O presidente voltou a criticar os democratas, ao dizer que eles por questões políticas insistem em manter uma fronteira fraca.



O México também sofreu cobranças de Trump. Para ele, o vizinho precisa fazer mais para controlar o fluxo de imigrantes vindos da América Central. Segundo Trump, outra opção se não houver melhoras no quadro seria fechar parcialmente a fronteira.



Trump comentou o assunto após reunião na Casa Branca com o secretário-geral da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), Jens Stoltenberg. Ele elogiou a Otan e comentou que houve progressos na arrecadação, mas insistiu que outras nações do grupo devem pagar mais para não sobrecarregarem os EUA. Stoltenberg, por sua vez, agradeceu o compromisso de Trump com a Otan.