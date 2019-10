Com a aproximação das provas do Enem - elas acontecem nos dias 3 e 10 de novembro - a tensão e a preocupação com os estudos também aumentam. Mesmo no tempo livre, que frequentemente é dedicado às redes sociais, o pensamento acaba flutuando pelas disciplinas e questões que aguardam os candidatos.

No Instagram, há perfis com dicas de estudos para o Enem e até mesmo filtros que trazem algumas fórmulas e fazem brincadeiras com o exame, como o trocadilho "Hoje eu vou dar F.d.cosθ", que é a fórmula de física para trabalho. Criados pela plataforma de ensino online Descomplica, os 14 filtros referentes ao Enem são divididos em três temas: "Enem chegando", "Memes do Enem" e "No Enem eu sou".

Para usar os filtros, basta seguir o perfil @descomplica e ativar a ferramenta na barra de opções. Nos stories, é só clicar em "experimentar". Há ainda, no Instagram, a hashtag Studygrambr, que pode ajudar o estudante a filtrar todo o conteúdo relacionado aos estudos na rede.



Mas é possível conciliar as redes sociais com a preparação para o Exame? O professor de Linguagem Denis Rodrigues da Silva, do Pré-Enem das Faculdades Promove, pondera que os recursos podem ser uma forma divertida de aliviar a tensão, mas que nunca devem ser a única forma de estudar a prova.



"Eu vejo estas ferramentas como uma fórmula extra para ajudar a estudar de maneira mais descontraída ou consolidar de maneira eficiente o que foi aplicado em sala de aula, mas não servem, nunca, como uma forma única e exclusiva de estudo. Porque as aulas presenciais são aqueles momentos em que o professor está à disposição para esclarecer dúvidas e explicar o conteúdo", explica.

Desta forma, os perfis e filtros, ou mesmo canais no Youtube e em outras plataformas que ajudam os candidatos a estudarem para as provas, podem, sim, ajudar a fixar o conteúdo, mas devem servir como uma forma complementar de estudo, e não como único recurso.

Dito isto, confira, abaixo, cinco perfis no Instagram que trazem dicas e informações de estudos:

@inspirationstudiess

Criado pela estudante de pedagogia Sara Felix, o perfil é abastecido com conteúdos inspiradores e dicas para se concentrar nos estudos.

@matematicagem

Focado nos estudos de matemática, o perfil do estudante de engenharia civil Felipe Pena é uma forma de rever e resolver problemas matemáticos com direito a tira-dúvidas.

@bonssestudos_

O perfil traz resumos de temas e conteúdos vistos em sala de aula e é administrado por uma estudante de 14 anos que também compartilha a sua rotina de aprendizado na escola.

@med_rabiscos

Candidata a uma vaga no curso de Medicina, esta estudante mineira compartilha resumos, rotina, dicas e motivação para os estudos em todas as áreas.

@resumosestudo

Um bom compilado de resumos de estudos de todas as disciplinas e, em destaque nos stories, uma área especial sobre o Enem.



