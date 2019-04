Simone e Simaria participaram do Altas Horas deste sábado, 20. Serginho Groisman perguntou à Simaria se ela estava "zerada" após os problemas com a saúde. A cantora, que teve tuberculose ganglionar, respondeu de maneira reflexiva sobre o período.



"A saúde é o bem mais precioso que a gente tem. Você pode ter todo o dinheiro do mundo, quando você está na cama do hospital, você fala 'eu trocaria todo o dinheiro que eu guardei até hoje para ter saúde e o dinheiro não vale nada", afirmou Simaria.



A sertaneja também falou sobre os aprendizados que fizeram parte do processo. "Tudo o que eu passei foi incrível para mim. Tudo o que eu evoluí como pessoa e espiritualmente é só gratidão."





Simaria contou que a doença mudou a maneira como se relaciona com o trabalho "Se eu não tivesse passado por todas as coisas por que eu passei, hoje eu não saberia colocar limites nas coisas que eu não posso fazer. Hoje eu digo 'isso eu posso fazer, isso eu não posso fazer', e eu tenho conquistado cada vez mais respeito das pessoas à minha volta."



Simone a interrompeu: "Quer dizer, eu tenho que economizar agora daqui para a frente, senão a marreta cai do cabo". A plateia e o apresentador riram do comentário bastante prático da irmã.



"Aprendam a colocar limite nas coisas que vocês não gostam de fazer ou não querem fazer e viva a vida com sabedoria, porque ela é linda", finalizou Simaria, dando um conselho aos espectadores.