Quem sonha em entrar para as Forças Armadas do Brasil deve ficar atento aos prazos dos concursos abertos pelo Exército, Marinha e Aeronáutica. As três estão recrutando, juntas, 2.341 profissionais, com remuneração inicial que chega a R$ 8.245.

O concurso é nacional, mas o candidato que concorrer a um posto na Aeronáutica poderá fazer a prova em Belo Horizonte. Os aprovados do Exército farão os cursos de formação em três cidades mineiras: Juiz de Fora, Itajubá e Três Corações.

Com relação a Marinha, todas as etapas do certame acontecem fora do Estado. Consta no edital que apenas um posto de inscrição foi montado na cidade Rio Novo, na Zona da Mata, para auxiliar no preenchimento do cadastro.

Inscrições e vagas

O maior recrutador é o Exército, que está com 1.100 vagas para sargentos das áreas geral, aviação, música e saúde. Para concorrer aos postos é necessário ter o ensino médico completo e fazer a inscrição até as 23h59 da próxima quarta-feira (20). A remuneração inicial de sargento é de R$ 3.825. Dentro da corporação, o selecionado poderá subir de cargo e aumentar o salário.

A Marinha está recrutando 1.086 profissionais. Do total de vagas, 960 são para soldado fuzileiro naval, cujo soldo inicial é de R$ 1.560. As inscrições vão ficar abertas até o dia 28 de março. Há outras 54 vagas para primeiro-tenente. Para o posto, é preciso ter formação superior e o soldo é de R$ 8.245. As inscrições estarão disponíveis até o dia 1º de abril.

A Aeronáutica está selecionando 227 sargentos, com remuneração inicial de R$ 3.825. As inscrições vão ficar disponíveis até o dia às 23h59 desta terça-feira (19)

Exército

Para concorrer a uma das 1.100 vagas disponíveis é necessário ter o ensino médio completo. Além disso, o candidato deve ter entre 17 e 24 anos para área geral aviação, e entre 17 e 26 anos para área de música e saúde. As inscrições têm taxa de R$ 95 e podem ser feitas neste site.

As provas vão ser realizadas no dia 4 de agosto. O processo seletivo é composto de exame intelectual, valoração de títulos, inspeção de saúde, exame de aptidão física, comprovante dos requisitos biográficos. Os candidatos da área de música devem comprovar habilidade na execução de partituras com o instrumento musical. Já o candidato da área de saúde deve ter concluído o curso técnico em enfermagem. O edital pode ser consultado aqui.

Veja abaixo a distribuição das vagas:

- Geral/Aviação: 900 para sexo masculino e 100 para sexo feminino;

- Saúde: 40 vagas

- Música: 60 vagas

Clarineta em MIB/ Clarineta em SIB: 15 vagas

Fagote em dó/Contra-Fagote em dó: 1 vaga

Flauta transversal em dó/Flautim em dó: 2 vagas

Oboé em dó/Corne-inglês: 1 vaga

Saxhorne barítono em SIB/ Saxhorne baixo em SIB: 7 vagas

Saxofone em MIB/ Saxofone em SIB: 6 vagas

Tuba em MIB/ Tuba em SIB: 4 vagas

Tímpanos, Bombo, Pratos, Tarol e Caixa Surda: 2 vagas

Trombone Tenor em SIB (de vara)/ Trombone Baixo em SIB (de vara): 8 vagas

Trompa em Fá: 2 vagas

Trompete/Cornetim/Flueghorne: 12 vagas

Exército

Inscrições: até 20 de março

Vagas: 1.100

Taxa de inscrição: R$ 95

Prova: 4 de agosto

Concurso Aeronáutica

O concurso da Força Aérea Brasileira (FAB) também é para formação de sargentos, e os candidatos devem ter o ensino médio completo. Consta no edital que só podem correr pessoas com idades entre 17 anos e 25 anos até o dia 31 de dezembro de 2020. As inscrições encerram-se na terça-feira e podem ser feitas neste site. Para concluir o cadastro, é preciso pagar uma taxa de R$ 60.

Assim como o Exército, o processo seletivo será composto por provas escritas, inspeção de saúde, exame de aptidão psicológica, teste de avaliação do condicionamento físico e validação documental. As provas estão previstas para serem aplicadas no dia 2 de junho. O curso de formação, que será ministrado em Guaratinguetá (SP), terá duração de dois anos e início em 12 de janeiro de 2020. O edital pode ser consultado aqui.

Confira abaixo as especializações da formação:

mecânica de aeronaves: 50 vagas

material bélico: 13 vagas

guarda e segurança: 30 vagas

equipamento de voo: 6 vagas

controle de tráfego aéreo: 128 vagas

Aeronáutica

Vagas: 227

Inscrições: até 19 de março

Taxa: R$ 60

Prova: 2 de junho

Concurso Marinha

A Marinha está com dois certames abertos. No primeiro, para recrutar 960 soldados fuzileiros navais, a exigência também é ter nível médio completo, e idade entre 18 a 21 anos em 1º de janeiro de 2020. A taxa de inscrição, que deve ser feita neste site, é de R$ 42. Durante o curso, o selecionado terá direito a alimentação, uniforme e assistência médico-odontológica. O curso, com duração de 17 semanas, será ministrado no Rio de Janeiro e em Brasília.

Veja abaixo a distribuição das vagas:

490 vagas para o Rio de Janeiro

126 vagas para Brasília

61 vagas para Rio Grande (RS)

45 vagas para Belém (PA)

15 vagas para Ladário (MS)

119 vagas para Manaus (AM)

30 vagas para Natal (RN)

59 vagas para Salvador (BA)

15 vagas para Aramar (SP)

Marinha

Vagas: 960

Inscrições: até 28 de março

Taxa: R$ 42

Prova: 28 de maio

Outro concurso é para primeiro-tenente. Nele, é preciso ter formação superior em engenharia ou arquitetura e urbanismo. A taxa de inscrição, que pode ser feita aqui, é de R$ 126. A prova escrita será ministrada em maio e a discursiva em julho. O edital pode ser consultado aqui.

Distribuição das vagas:

arquitetura e Urbanismo: 2

engenharia/cartográfica: 2

civil: 5

elétrica: 7

eletrônica: 5

mecânica: 11

mecatrônica: 2

naval: 6

química: 3

materiais: 2

produção: 3

sistemas de computação: 3

telecomunicações: 3

Marinha

Marinha

Vagas: 54

Inscrições: até 1º de abril

Taxa: R$ 126