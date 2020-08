Internado há pouco mais de um mês, o ex-deputado federal Caio Nárcio (PSDB) não resistiu e perdeu a batalha para a Covid-19. Ele estava hospitalizado desde 12 de julho. No dia 25, o político, de 33 anos, teve diagnóstico positivo para a doença. De lá para cá, desenvolveu pneumonia bacteriana, que agravou o estado de saúde. No entanto, não há confirmação que óbito se deu pelo coronavírus.

Pelo Twitter, o partido tucano lamentou o falecimento de Nárcio. "Com muita tristeza que recebemos a notícia da perda prematura do nosso ex deputado federal, o jovem e amigo Caio Narcio. Caio nos deixa muitos exemplos: luta e companheirismo. De bom caráter e boa índole é uma grande perda a vida pública! Nosso especial abraço a Nárcio Rodrigues".

Em nota, o presidente do PSDB mineiro, Paulo Abi-Ackel, também manifestou pesar em nome da legenda. "Em nome do PSDB de Minas Gerais tenho a dolorosa missão de confirmar o falecimento de nosso querido Caio Nárcio, antes de tudo um grande amigo que todos perdemos. Caio foi e continuará sendo uma importante liderança jovem estadual e nacional de nosso partido, Caio está e estará sempre presente entre nós e entre todos aqueles que, como ele, sonham poder construir um país melhor para todos os brasileiros. Aos seus amigos e familiares, em especial a seu pai, Narcio Rodrigues, quero expressar meus mais sinceros sentimentos de solidariedade".

Quem foi Caio Nárcio

Caio Nárcio Rodrigues da Silveira nasceu em Uberlândia, região do Triângulo Mineiro, em 21 de agosto de 1986. Formado em Ciências Sociais pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, é filho do também ex-Deputado Federal Nárcio Rodrigues. Militante na política estudantil, Caio foi eleito presidente do Diretório Central dos Estudantes da PUC Minas e do Conselho Universitário de Minas Gerais (CEUNIR) em 2010, além de presidente da Juventude Estadual do PSDB, em 2011.

Em 2014 foi eleito Deputado Federal com 101.040 votos, sendo o 3º deputado federal mais jovem de Minas Gerais. Na Câmara, foi membro-titular das comissões de Educação e da Comissão Minas de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização e membro-suplente da Comissão de Minas, Energia e da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática. Em 2017 foi eleito presidente da Comissão de Educação da Câmara dos Deputados.

Em 2018, Caio Narcio foi acometido por uma doença grave, Meningoencefalite que o deixou internado por 2 meses na UTI. Saiu do hospital faltando 10 dias para a convenção partidária e tentou a reeleição para o cargo. Mesmo tendo votação superior a três deputados federais eleitos por Minas Gerais, com 40.832 votos, não foi o suficiente para se reeleger dentro da sua coligação.

Hoje Caio Narcio tem uma empresa de consultoria na área tecnológica, de gestão estratégica e comunicação digital e era assessor da presidência nacional do PSDB. Caio foi internado no Incor em São Paulo no dia 12 de julho após um episódio convulsivo. No dia 25 do mesmo mês foi diagnosticado com Covid-19 e transferido para ala específica para estes casos