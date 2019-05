A Polícia Federal (PF) desencadeou, na manhã desta quinta-feira (23), uma operação que tem como alvo um advogado e dois empresários, suspeitos de propina para ganhar na Justiça uma ação contra o Banco Rural. Os agentes estão no bairro Gutierrez, na Região Oeste de Belo Horizonte.

Conforme a corporação, investigações apontam que os empresários José Elias da Silva Júnior e Luciano José da Silva, sócios da empresa Packfoods Comércio Impacotadora e Beneficiadora, fizeram um acordo com o advogado Bady Elias Curi Neto, ex-juiz do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais (TRE-MG), que teria intermediado pagamento de propina.

Por conta desse pagamento ilícito, teriam obtido êxito em uma ação de aproximadamente R$ 2 milhões.

As investigações tiveram início em 2015 após uma denúncia, que apontou indícios de que os empresários repassavam altos valores para o ex-juiz "distribuir" a propina dentro do Tribunal de Justiça em favor da Packfoods.



A reportagem tentou contato com a empresa e o escritório do advogado, mas ainda não obteve resposta.

Aguarde outras informações.