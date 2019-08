Exploradores capturaram imagens do Titanic e de como o navio vem se deteriorando no fundo do mar. As últimas fotos e vídeos da embarcação tinham sido feitas 14 anos atrás.



A expedição fez cinco mergulhos até os destroços da embarcação, que está a cerca 650 quilômetros da costa de Newfoundland, no Canadá. Há quase quatro mil metros de profundidade.



Um dos exploradores disse que ficou impressionado com o tamanho do navio. As informações capturadas vão ser usadas para projetar modelos 3D da embarcação e ajudar cientistas a prever como ela vai se dissolver.



O Titanic partiu de Southampton, na Inglaterra para Nova Iorque, nos Estados Unidos em 12 de abril de 1912. Era considerado o navio mais seguro da época, mas no dia 14, ele bateu em um iceberg e afundou nas primeiras horas do dia 15, 1557 pessoas morreram no desastre.