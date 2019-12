A exportação de carne bovina mineira em 2019 gerou uma receita de US$ 728 milhões e bateu recorde na balança comercial mineira. O principal motivo do aumento é a demanda da China, que subiu 64,7% em relação ao mesmo período no ano passado.

A informação foi divulgada durante o balanço da Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Seapa), apresentado nesta sexta-feira (13) pela titular da pasta, Ana Valentini. A secretária ainda destacou o aumento de 33% no valor do produto como fator preponderante para o aumento das receitas.

Embora represente benefício para a balança comercial mineira, o aumento do preço da carne é uma queixa do consumidor local, e embora já tenha recuado em relação aos últimos dias, Valentini duvida que o preço volte aos patamares praticados antes. “A carne foi o único produto que não foi ajustado conforme a inflação e isso estava inviabilizando a produção, os produtores não conseguiam arcar com os custos, então o preço não deve voltar a ser como era, mas também não deve ficar alto como estava recentemente”, disse. A demanda externa pelo produto também contribui para a alta nos preços.

Balanço

O ano de 2019 foi considerado positivo pela secretária Ana Valentini, que citou programas bem-sucedidos implementados pelo governo de Romeu Zema (Novo). O destacado foi o de regularização fundiária rural, que vai fechar o ano vai concluir o ano com a entrega de 1.010 títulos, em 30 municípios mineiros, beneficiando cerca de 4 mil pessoas. O título permite ao produtor o acesso a uma série de benefícios, entre eles o acesso às políticas de crédito rural.

O Projeto de Revitalização do Rio São Francisco, viabilizado pela parceria entre os governos estadual e federal, vai encerrar 2019 com o melhor ano de sua execução, iniciada em 2008. São mais de R$ 3,5 milhões investidos; 26 municípios contemplados; 680 propriedades atendidas, beneficiando cerca de 2,4 mil famílias.