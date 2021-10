Com temas como "economia verde" e "segurança de processos na indústria mineral" na pauta, começa nesta terça-feira (5) e segue até quinta (7) a edição 2021 da Exposibram - Expo & Congresso Brasileiro de Mineração. A feira pretende originar diversos negócios entre fornecedores e mineradoras a partir de reuniões online. Diversas rodadas de negócios já programadas, além de dezenas de estandes. O evento é organizado pelo Instituto Brasileiro de Mineração (Ibram). A Exposibram será 100% online pela segunda vez em sua história de quase 40 anos.

A abertura oficial será às 14h desta terça, com manifestação virtual do deputado federal Édio Lopes, presidente da Comissão de Minas e Energia da Câmara dos Deputados, entre outras autoridades e dirigentes empresariais. Logo em seguida, dirigentes de mineradoras e outras organizações participarão do painel sobre reforma tributária e seus impactos na mineração. O primeiro dia de evento será finalizado com o tradicional talk show da Exposibram, que nesta edição debaterá economia verde no contexto da mineração.

Estão confirmadas nas rodadas de negócios 25 mineradoras – ou empresas que têm mineração entre seus negócios: Alcoa; AMG Brazil; Ampar (Central de Negócios); Anglo American; AngloGold Ashanti; Appian Capital Brazil; Bemisa; Brasil Grafite Mineração – Grupo South Star; Ecomining America; Extrafilito Mineração Indústria e Comércio; Ferro+ Mineração; Fides Mining; Gerdau; Intercement Brasil; Kinross; LafargeHolcim; Jaguar Mining; Mineração Taboca; Mineração Usiminas; Mosaic Fertilizantes; Nexa Resources; Nova América Mineração; SAFM Mineração; Vale e Yamana Gold.

As inscrições para participar são gratuitas no site do evento e possibilitam ao público assistir à programação do Congresso, além de visitar os estandes virtuais e obter mais conhecimento sobre como o mercado nacional e internacional da mineração se comporta neste momento.

A programação do evento continua aquecida com temas relevantes para o setor durante os dois dias seguintes (6 e 7 de outubro) com painéis sobre “Economia mineral e as perspectivas de mercado”, “Segurança de processos na indústria mineral”, “Aprimoramento da agenda regulatória no setor”, “Economia circular na mineração”, “Rede de financiamentos para a mineração”, entre outros assuntos.

Serviço

Exposibram 2021

Data: 5, 6 e 7 de outubro

100% online e gratuita para o público - exceto para minicursos

Mais informações em https://ibram.org.br/evento/exposibram-2021/

Comercialização do evento: secretaria.exposibram@ibram.org.br ou (31) 98634-4662

