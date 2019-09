Após ser ventilado como possível candidato a vice-prefeito de Belo Horizonte na chapa do deputado Wendel Mesquita (Solidariedade), o goleiro Fábio, do Cruzeiro, desmentiu o deputado nesta terça-feira (3) e negou a possibilidade de disputar um cargo político. Em nota de esclarecimento publicada no Instagram, o jogador disse terem usado seu nome e negou ter acontecido “qualquer conversa com qualquer partido, deputado, prefeito, vereador que seja”.

“Nunca falei ou pensei em política, meu foco foi jogar e fazer o melhor a cada dia no meu trabalho, que tenho muito orgulho e me realiza. Usaram meu nome sem me comunicar”, disse o camisa 1 do Cruzeiro na rede social.

A informação sobre uma eventual candidatura do goleiro Fábio foi explanada nesta segunda-feira (2) pelo deputado estadual Professor Wendel Mesquita (Solidariedade), pré-candidato à Prefeitura da capital mineira.

Questionado após o posicionamento público do atleta celeste, o parlamentar disse esperar que “ele mude de ideia” e que tem conversado diretamente com o presidente do Cruzeiro, Wagner Pires de Sá.

“Estamos conversando com a diretoria, estive com o Wagner (Pires de Sá) duas vezes. Pessoalmente não estive com ele (Fábio). Não posso falar em relação a ele, mas claro que ele (Fábio) pode mudar de ideia, espero que ele mude de ideia, aliás. Vamos seguir em diálogo com a diretoria”, disse o deputado sobre o posicionamento do atleta no Instagram.

O presidente do Cruzeiro, no entanto, disse que não se envolveu em nenhuma tratativa política em nome do goleiro Fábio, mas confirmou ter ouvido elogios políticos do deputado ao jogador. "O Wendel é uma pessoa pública, um amigo. Mas nunca entramos em política. Alguma vez, talvez há uns cinco meses atrás, nem lembro direito, ele (o Wendel) pode ter falado: 'ah, se o Fábio candidatasse, seria um grande político'. Volto a dizer. É um problema dele e nem eu nem o Cruzeiro nos envolvemos nisso", disse o presidente do clube.

A assessoria do Cruzeiro voltou a informar que não comenta o assunto por ser tratar de assunto particular do goleiro.