A fábrica da Ambev em Minas Gerais, localizada em Juatuba, na Grande Belo Horizonte, foi interditada por problemas nas instalações e higiene ruim. Conforme o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), fiscais do Serviço de Inspeção de Produtos de Origem Vegetal (Sipov) estiveram no local nesta semana e constataram problemas nas instalações. Dentre as inadequações listadas estão mofo nas paredes e no piso e vidros quebrados, telhado com sujeira e até presença de pássaros no interior da unidade.

A fábrica da Ambev em Juatuba produzia cervejas e chope das marcas Skol, Caracu, Antarctica Sub Zero, Brahma, Serrana e Original. O prédio da indústria de bebidas funcionava desde a década de 1970 no local.

O Ministério da Agricultura informou que amostras das bebidas foram coletadas e enviadas ao laboratório da pasta, que fica em Jundiaí, no interior de São Paulo. Os laudos devem ser concluídos na próxima semana.

Retorno insatisfatório

Segundo o chefe substituto do Sipov, Adenir Monteiro, foi realizada nessa sexta-feira (15) reunião com representantes da empresa. O plano de correção das não conformidades teria sido insatisfatório, no entanto. Em função disso, a fábrica permanecerá interditada, informa o Ministério da Agricultura.

A pasta disse ainda que a Ambev de Juatuba estava funcionando sem o registro do ministério. "Foram esgotadas todas as possibilidades de solução dos problemas e os prazos para adequação não foram cumpridos", diz o texto oficial.

Um processo administrativo (PAD) contra a empresa foi aberto. A multa prevista para a Ambev pode chegar a R$ 117 mil.

Em nota, a Ambev informou que, em razão da suspensão temporária das atividades da fábrica de Juatuba, pequenas reformas estão sendo realizadas. A empresa afirmou que as questões não têm qualquer relação com a qualidade das bebidas produzidas na cervejaria e garantiu que não haverá risco de desabastecimento do mercado local.

A Ambev é uma empresa de capital aberto, sediada em São Paulo, mas com atuação no Brasil e em outros 16 países, dentre eles Argentina, Canadá, Chile e Uruguai.