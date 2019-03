As plataformas Facebook e Instagram estão fora do ar na tarde desta quarta-feira (13), relataram milhares de usuários em diversas partes do mundo. Para muitas pessoas, aparece uma mensagem de erro quando se tenta fazer uma mensagem ou atualizar o feed de notícias. No Instagram, uma das mensagens exibidas é "Erro de rede desconhecido", a outra é "Ops. Ocorreu um erro. Estamos trabalhando para resolvê-lo o mais rápido possível". Há relatos ainda de problemas na transmissão de fotos e áudios pelo WhatsApp, que pertence ao mesmo grupo. ​

O Facebook teve de usar uma outra rede social, o Twitter, para se manifestar sobre o problema nos aplicativos de seu grupo empresarial. “Estamos cientes de que algumas pessoas estão tendo problemas para acessar a família de aplicativos do Facebook. Estamos trabalhando para resolver o problema o quanto antes”, publicou a rede social por volta das 14h45.

We’re aware that some people are currently having trouble accessing the Facebook family of apps. We’re working to resolve the issue as soon as possible. — Facebook (@facebook) March 13, 2019

Muitos internautas aproveitaram o Twitter para narrar sobre os problemas no Facebook e no Instagram. No Trending Topic mundial do miniblog, as hashtags #FacebookDown e #instagramdown ocupam a primeira e a segunda posição. Os relatos indicam problemas tanto em desktops, como em celulares de sistema Android e IOS.

Segundo o site Down Detector, que registra problemas de acesso em endereços da internet, afirma que o pico de reclamações ocorreu a partir de 13h. Entre os países mais atingidos estão Brasil, Estados Unidos, França, Reino Unido e Alemanha.

