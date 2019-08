Com o surto de sarampo que atinge a capital paulista e outras cidades do Estado, as vacinas tríplice viral e tetraviral (as duas que protegem contra a doença) estão em falta na rede particular. O imunizante está disponível nos postos de saúde da rede pública. O jornal O Estado de S. Paulo entrou em contato com sete clínicas de vacinação da capital e da região metropolitana e foi informado por todas elas que a vacina está em falta, sem previsão de reabastecimento. O quadro foi confirmado à reportagem pela Associação Brasileira de Clínicas de Vacina (ABCVAC).



De acordo com a entidade, com o aumento de casos e a "corrida" aos centros de vacinação para imunização de adultos e crianças, "quase não há mais doses da vacina de sarampo nas clínicas de São Paulo". Na maioria das clínicas paulistanas contatadas pela reportagem, o insumo acabou há cerca de um mês.



A associação informou que não há previsão para o recebimento de número expressivo de doses suficiente para suprir a demanda. "Há uma expectativa de chegada de novas doses nas próximas semanas, mas tendo em vista essa grande demanda, ainda será uma quantidade insuficiente", disse a entidade, em nota.



Um dos principais fornecedores da vacina para a rede privada, o laboratório MSD informou que, embora o processo de produção dos imunizantes esteja normal, "o mercado está vivenciando um pico de demanda relacionado com um surto global de sarampo".



A farmacêutica informou que, somente no primeiro semestre deste ano, o número de doses vendidas à rede particular brasileira saltou 392% no caso da tríplice viral e 215% no da tetraviral em comparação com o mesmo período do ano passado.



A empresa afirmou que tem realizado "esforços adicionais para priorizar o atendimento da demanda atípica". Entre as ações, a empresa destacou uma remessa extra de 20 mil doses enviadas ao Brasil e liberadas para comercialização no dia 19 de agosto. "Desde 20 de agosto iniciamos a distribuição para clínicas e distribuidores no Brasil desse lote extra de doses", disse a farmacêutica.



Remessas



De acordo com a MSD, estão confirmadas outras remessas adicionais da tríplice viral ao Brasil para novembro e dezembro. Gratuita no Sistema Única de Saúde (SUS), a vacina contra o sarampo custa nas clínicas particulares de R$ 100 a R$ 250, segundo a ABCVAC.



Leia mais:

Minas recebe 146 mil doses extras de vacina contra o sarampo

Alunos de Enfermagem da Kennedy e Promove ajudam a ampliar atendimento a pacientes em Sabará

Sarampo faz Ministério da Saúde declarar emergência na Grande São Paulo