Rodrigo França, que foi eliminado do Big Brother Brasil nesta terça-feira (2), disse que a família dele já acionou um advogado para processar quem promoveu ataques racistas contra ele na internet.



"Minha família já entrou em contato com Ricardo Brajterman, advogado. Vamos processar por uma relação de racismo e racismo religioso", contou o ex-BBB em entrevista à Ana Maria Braga nesta quarta-feira (3).



Rodrigo foi alvo de comentários racistas em publicações no Instagram, alguns chamando-o de macaco. No Mais Você, ele disse que também ofenderam o candomblé, religião que a família dele cultua.

"O candomblé não tem cultura de catequisar ninguém. Poucas vezes falei (sobre) e foi para uma pessoa que é adepta. E mais uma vez colocam o candomblé como algo maligno, perverso, sem perguntar do que se trata", disse.



Eliminado do reality show com 69,71% dos votos, o ator, diretor e articulador cultural afirmou que o racismo, "na maioria das vezes, é velado". "Cada um tem sua crença, sua não crença e tudo tem que ser respeitado."



No Instagram, os responsáveis pelo perfil de Rodrigo também se manifestaram sobre o racismo cometido contra o ex-participante do BBB.



"Agora, meu amigo, é o Brasil racista que se sente no direito de te chamar de 'macaco' e desejar que 'fique manco da outra perna'. [...] Daqui, espero que tenhamos sabedoria para entender todas as outras lutas que agora você, obrigatoriamente, terá que enfrentar. E que você tenha força para superá-las e continuar esse cara íntegro, gentil e maravilhoso que você é", diz o texto.