A FCA acaba de inaugurar o novo centro de design na planta de Betim. Desde 2002, a fábrica mineira já contava com departamento de criação, mas a partir de agora ela passa a ser uma das quatro unidades que desenvolvem projetos de design para as marcas do grupo, e não apenas para Fiat. Além da cidade da Grande BH, o grupo mantém centros de design em Turim, nos Estados Unidos e na China.

De acordo com a empresa, foram investidos R$ 11,4 milhões para a construção do prédio de 2.700 metros quadrados, que funciona dentro do polo fabril. Desde 2002, o departamento projetou 15 modelos de produção e oito carros conceitos, todos com emblema italiano. A partir de agora, o Design Center também passará a desenvolver produtos voltados para o mercado latino.

“Nascemos como Centro Estilo Fiat do Brasil em 2002. São 17 anos de uma área que, agora, se torna multibrand e encara o desafio de também experimentar novas ideias, formas e materiais para as marcas Jeep e RAM para a América Latina”, afirma o diretor do Design Center Latam, Peter Fassbender. “O novo Design Center é a prova da evolução e do reconhecimento de nossa história. Estamos preparados para os novos desafios”, completa.

Com uso de tecnologias como um imenso projeto 4K, que permite aos designers manipularem projetos em escala real, salas com iluminação especial para validar tonalidade de cores e efeitos da luminosidade da carroceria, assim como um laboratório que converte modelos em argila em 3D, a FCA garante ser capaz de definir o desenho do carro em seis meses, que no jargão interno é chamado de congelamento de design.

No segundo andar há uma área ampla, com visão do estúdio de modelagem e também para um espaço que recebe luz natural (com objetivo de apurar como a luz do sol impacta sobre as linhas e cores). A ideia é manter os diferentes times de design (interno e externo, gráfico e até mesmo aqueles que trabalham com texturas e acabamento) interagindo constantemente.

O centro de design ainda conta com laboratório de realidade aumentada, onde são testadas as percepções em relação à arquitetura interna por meio de equipamentos como óculos de realidade virtual. Há também um simulador que permite aferir o comportamento dinâmico do automóvel em condições de tráfego urbano.