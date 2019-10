Há pouco tempo a BMW lançou os serviços BMW Premium Selection e Mini Next, que funciona como um acervo de modelos seminovos disponíveis nas revendas. Agora a Audi também adere à tendência e passa a oferecer o Audi Approved Plus. Trata-se de uma plataforma online que permite localizar qualquer modelo cadastrado no banco de dados da rede. A ferramenta conta com filtros para encontrar o veículo desejado de acordo com ano, modelo, quilometragem, cor, motorização e preço.

De acordo com a Audi, todos os seminovos cadastrados são certificados pela marca e oferecem padrão de qualidade semelhante aos modelos zero quilômetro. Para ser certificado, o automóvel precisa passar por inspeção de 187 itens que inclui: exterior, motor, sistema de arrefecimento, transmissão, sistema elétrico e freios, feita por uma equipe altamente capacitada da marca. Além disso, o carro precisa ter no máximo cinco anos de fabricação e até 100 mil quilômetros rodados.