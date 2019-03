Consumidores endividados têm nesta semana uma ótima oportunidade de negociar a dívida e limpar o nome. Desta segunda-feira (18) até o próximo sábado (23), acontece o Feirão Limpa Nome do Serasa, com descontos que podem chegar a 90%. Em Belo Horizonte, o atendimento presencial acontece na rua Fernandes Tourinho, 470, na Savassi, região Centro-Sul.

Pelo feirão, o consumidor que tem pagamentos em atraso consegue negociar a dívida diretamente com a empresa credora – desde que ela esteja participando do evento. Neste ano, o Feirão Limpa Nome do Serasa conta com a participação de 20 empresas, entre bancos, varejo, telefonia e instituições de ensino, participam da ação.

Para participar do feirão, que ocorre das 8h às 18h, é necessário levar um documento oficial com foto e número do CPF.

Versão online

Há também a opção de renegociar dívidas atrasadas por meio do www.feiraolimpanome.com.br. A versão online, disponível pelo computador, tablet ou celular, irá durar até o fim do mês. Na última edição do Feirão Online, realizada em novembro de 2018, mais de 7 milhões de pessoas visitaram o site da Serasa, 1 milhão de acordos foram fechados e cerca de R$ 460 milhões foram concedidos de descontos.

Só em Belo Horizonte, quase 1 milhão de pessoas têm as contas atrasadas, segundo levantamento da Serasa. Segundo Lucas Lopes, gerente do Serasa Limpa Nome, essa é a oportunidade de as pessoas negociarem dívidas com condições melhores e mais segurança. “Durante quase todo o mês de março os parceiros integrados em nossa plataforma vão oferecer condições especiais e os consumidores terão o suporte da Serasa para negociar”, afirma.

Prêmio

Uma das inovações deste ano é a promoção Boleto Premiado, que terá 50 prêmios no valor de até R$ 2 mil, disponíveis para quem acessar a plataforma durante todo o período do feirão.

Serviço: Feirão Serasa Limpa Nome

Data: 18 a 23 de março

Horário: 8h às 18h

Local: Rua Fernandes Tourinho, 470 - térreo -lojas 10 e 11 - Savassi, Savassi

