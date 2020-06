O varejo de automóveis tem buscado alternativas para se manter, em dias de pandemia, que têm forçado o fechamento do comércio em todo país. E uma solução foi migrar para internet. Se há pouco tempo a web era um ambiente de classificados, hoje é possível comprar um carro novo ou usado na tela do computador ou smartphone.

A rede Carbig.com reuniu quinze concessionárias de Belo Horizonte, que promovem neste sábado (27) a Arena Online. Trata-se de uma feirão virtual, que acontecerá de 8h às 17h.

O cliente deve acessar o endereço arenaonline.com.br e navegar pelas ofertas. Segundo os organizadores da ação, o feirão permitirá que o consumidor negocie a melhor opção com os lojistas. “O consumidor vai poder assistir no site do Arena Online a um amplo comparativo por categoria e tomar uma decisão baseada no que ele realmente procura com a certeza de estar fechando o melhor negócio”, observa o diretor do Carbig.com, Felipe Pessoa.

Depois de escolher o carro, o restante da transação é feita via telefone ou por WhatsApp. Avaliação de usado, condições de financiamento e demais tramites, são feitos de maneira remota